Aziz Ansari ondanks nominatie niet aanwezig bij SAG Awards na controverse LVA

22 januari 2018

03u06

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Aziz Ansari heeft verstek laten gaan bij de Screen Actors Guild Awards, waar hij genomineerd was in de categorie Beste Acteur in een Comedy. De comedian raakte in opspraak door een artikel op website Babe, waarin een anonieme fotografe hem beschuldigde van seksueel wangedrag tijdens een date. De vrouw zegt zich gedwongen te hebben gevoeld tot seks, de acteur heeft verklaard dat hij onder de indruk was dat zij daarmee instemde.

Het stuk zorgde voor flinke discussie over de MeToo-beweging, die met dergelijke publicaties volgens critici op een heksenjacht begint te lijken. Anderen vinden juist dat het gedrag van Ansari exemplarisch is voor de druk die mannen uitvoeren om vrouwen te dwingen tot seksuele handelingen.

Volgens het tijdschrift People stopte het applaus in de zaal bij de SAG Awards toen Ansari's naam tussen de andere genomineerden werd afgeroepen. Hij won de prijs overigens niet; in zijn categorie ging William H. Macy ervandoor met de award, voor zijn rol in Shameless.