Azealia Banks neemt nu ook Lizzo onder vuur: “Ze maakt zichzelf belachelijk voor de witte elite” SDE

Deze week haalde Lizzo (31) de eerste plaats in de Billboard Hot 100 met het nummer 'Truth Hurts'. En dat is een opmerkelijk feit, want ze is nog maar de vijfde zwarte vrouwelijke artieste die daarin slaagt, na Beyoncé, Rihanna, Janelle Monae en Cardi B. De zangeres kreeg dan ook veel lof toegezwaaid, maar niet iedereen was blij voor haar. Rapster Azealia Banks (28), die tegenwoordig meer gekend is voor haar ruzies met andere beroemdheden dan om haar muziek, was er als de kippen bij om haar ongezouten mening over haar collega te geven.

Op Instagram lucht Azealia Banks haar hart: “Het feit dat het publiek en de media die grap over het dikke meisje zo lang in stand houden, is zo saai”, schrijft ze. “Het nummer is niet goed, net als de live set die ze doet als dom, dik meisje. Wat echt triestig is, is dat het meisje echt talent heeft. Maar ze mag alleen schitteren zolang ze zichzelf toestaat om een soort ‘mammy’ van dit millenium te zijn.” Daarmee verwijst Banks naar het stereotype van een zwarte vrouw die voor een witte familie werkt, met wortels in de slavernij. “Queen Latifah kon zwaardere vrouwen tenminste vertegenwoordigen zonder walgelijk te zijn of een minstreel. Missy Ellot deed hetzelfde. Ik ben echt klaar met deze grap.”

Beyoncé

Daarna richt de rapster, die ooit een bescheiden hit scoorde met ‘212', haar pijlen op Cardi B. “Je hebt de analfabeet Cardi en dikke Lizzo. Ze kiezen echt de slechtste van alle zwarte vrouwen uit om Amerika te vertegenwoordigen.” En Banks betrekt ook Beyoncé bij haar tirade. “Nadat Beyoncé te politiek werd, stopte de elite met haar de belangrijkste plaatsen te geven en kregen mindere goden als Cardi en Lizzo dezelfde onderscheidingen - hoewel ze geen van beide op hetzelfde niveau zitten." Ze vervolgt: “Ik begrijp dat ‘body positivity’ belangrijk is, maar die vulgaire dingen moeten toch echt niet uitgezonden worden? Stel je voor wat de rest van de wereld denkt wanneer Lizzo in een gympakje rondspringt, met haar cellulite erg zichtbaar. Ze ziet eruit alsof ze haar zwarte zelf belachelijk maakt voor een wit Amerikaans publiek.”

Dikke Adele

En jawel, ook Adele moet het ontgelden. “Dikke Adele mag gewoon dik en blank zijn en een kopie brengen van Mahalia Jackson. Maar Lizzo moet rondspringen en onnozel doen om maar half de aandacht van Adele te krijgen, hoewel ze veel meer talent heeft. Ik kan Adele niet uitstaan. Blanke mensen belonen haar omdat ze dik is, maar ik vind dat ze niet kan zingen.”

Banks is wel gekend voor haar opstootjes. In het verleden botste ze al met onder meer Lana Del Rey, Nicki Minaj, Iggy Azalea, Eminem en Wendy Williams.