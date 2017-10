Axelle Red brengt na lange tijd nieuwe single uit MVO

Axelle Red heeft zopas haar nieuwe single 'Who's Gonna Help You' op de wereld losgelaten. De single komt er vijf jaar na haar laatste studioplaat 'Rouge Ardent’ en twee jaar na haar akoestisch album 'Acoustic’. Een Engelse titel deze keer, in plaats van de Franse chansons die we zo van haar gewend zijn. De zangers trok namelijk naar Los Angeles om een nieuwe wind door haar carrière te doen waaien, en op zoek te gaan naar een nieuwe sound. Ze werkte er samen met onder andere Dave Stewart, die we nog kennen van de band Eurythmics. En dat is niet alles, om het af te maken trekt Axelle op 2 juni 2018 naar Ancienne Belgique in Brussel.

Tickets zijn nu al verkrijgbaar via greenhousetalent.be.