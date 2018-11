Avril Lavigne reageert op bizarre theorie: “Mijn fans denken dat ik een kloon ben die Melissa heet” MVO

03 november 2018

11u10 2 Celebrities Avril Lavigne is nog maar net terug van weggeweest, of de geruchtenmolen rondom haar begint alweer te draaien. Deze week reageerde ze voor het eerst op één van de hardnekkigste geruchten die haar omringen: ze zou een kloon zijn van de échte Avril.

De theorie begon op een Braziliaanse fanpagina van de ‘Sk8er Boi’-zangeres. Daar merkte een gebruiker op dat Avril er sinds 2003 significant anders uitziet dan daarvoor. Dat schreef hij niet toe aan het ouder worden - Avril is vandaag nog maar 34 jaar - maar eerder aan iets veel duisterders: ze is vervangen door iemand anders.

Andere neus

Hij beschreef de gebeurtenis zelfs vrij specifiek. Na haar debuutalbum ‘Let Go’, uit 2002, zou Avril erg hebben geworsteld met haar plotse beroemdheid. Om die druk tegen te gaan huurde ze een bodydouble in die haar op bepaalde events moest vervangen. Het meisje heeft zelfs een naam. Het zou gaan om ene Melissa Vandella, die erg op Lavigne lijkt, maar een andere lengte en neusvorm zou hebben.

Ergens in de loop van 2003 zou de echte Avril zijn overleden als gevolg van een zware depressie. Haar familie zou haar dood hebben aangetroffen in haar woning en... niets hebben gezegd aan de buitenwereld. Waarop de platenmaatschappij Vandella permanent inschakelde als de nieuwe Avril.

Avril Lavigne has finally responded to rumours that she died back in 2003 and was replaced by a clone https://t.co/W23osRs07w pic.twitter.com/6682HuZlni SICK CHIRPSE(@ SickChirpse) link

Bewijs

Na het bericht op de Braziliaanse site ging het gerucht een eigen leven leiden. Mensen merkten op dat de stemmen van Avril Lavigne en haar ‘kloon’, Melissa, niet op elkaar leken. Zo zou de stem van Avril hoger zijn gaan klinken naarmate ze ouder werd, in plaats van lager. Bovendien werden er een hoop video’s opgesteld met zogenaamd bewijsmateriaal.

Al snel leek het verhaal zo plausibel dat zelfs wie niét geloofde dat Avril overleden was, er toch van overtuigd raakte dat ze lookalikes naar haar optreden en interviews stuurde.

(Lees verder onder de video, nvdr)

Eén van de feiten die de theorie in leven hield, was dat de zangeres zelf nooit reageerde op de toch wel opvallende verhalen die over haar de ronde deden. Al had dat waarschijnlijk eerder te maken met haar ziekte.

Bijna dood

Lavigne werd getroffen door de ziekte van Lyme en kon daardoor jarenlang niet optreden en geen nieuwe muziek uitbrengen. Sterker nog, haar leven hing eventjes aan een zijden draadje. Het scheelde dus niet veel of Avril was er écht niet meer geweest.

Ze bracht haar laatste album voor haar ziekte uit in 2013, en kreeg in 2015 de akelige diagnose te horen. “Ik had geaccepteerd dat ik dood zou gaan”, schreef ze daarover in een open brief, die ze in september de wereld in stuurde. “Ik was zo zwak, ik voelde mijn kracht me verlaten.”

Toch haalde ze het, en plots begon ze opnieuw te schrijven. Haar nieuwe single ‘Head Above Water’ gaat over die moeilijke periode.

Waarom

Een nieuw hoofdstuk, en blijkbaar ook nieuwe moed om de geruchten te lijf te gaan. In een radiointerview reageerde Lavigne namelijk voor het eerst op de theorieën over een kloon.

“Sommige fans denken blijkbaar dat ik niet mezelf ben. Dat is super vreemd! Ik bedoel, waarom zouden ze dat zelfs denken?!”

@avrillavigne addresses those conspiracy theories that she's a clone! pic.twitter.com/CqBHgjdm9p Kyle and Jackie O(@ kyleandjackieo) link

Je zou verwachten dat daarmee de kous af is, maar nee. Hardnekkige ‘believers’ van de theorie wijzen met het vingertje naar haar woordkeuze. “Ze ontkent niet létterlijk dat ze een vervanger is. Ze stelt het alleen in vraag”, klinkt het.

Ondertussen bekende de originele Braziliaanse poster echter al dat het slechts om een grapje ging. “Ik wilde aantonen hoe je mensen met de juiste informatie álles kan doen geloven”, verklaart hij. “En je ziet maar... Dat is me heel goed gelukt.”