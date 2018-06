Avicii nu pas begraven in Zweden MVO

12 juni 2018

07u30 0 Celebrities Tim Bergling, beter bekend als de Zweedse dj Avicii, is twee dagen geleden begraven. Ruim 10 weken na zijn overlijden in het Oosterse Oman.

Er werd geen officieel bericht vrijgegeven over de begrafenis, die in heel intieme kring plaatsvond. Amerikaans ondernemer en nachtclubeigenaar Jesse Waits, een goede vriend van de dj, deelde echter het programmaboekje van de ceremonie op Instagram, samen met een paar foto's van de twee samen. Meer uitleg dan een hartje gaf hij niet als beschrijving.

Berling werd op 20 april levenloos teruggevonden in een hotelkamer in Oman, waar hij zich van het leven had beroofd. Zijn overlijdensacte werd deze week vrijgegeven.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@jessecwaits) op 09 jun 2018 om 20:31 CEST