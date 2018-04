Avicii leefde op dieet van Red Bull, nicotine en gratis alcohol TK

24 april 2018

Bron: GQ 0 Celebrities De Zweedse dj Avicii overleed vrijdag in een hotelkamer in Oman. Zijn familie houdt de doodsoorzaak geheim, maar er doen heel wat geruchten de ronde dat zijn ongezonde levensstijl er voor iets tussen zat. In een interview met GQ in 2013 gaf de man dat ook zelf toe. "Ik drink waarschijnlijk meer dan goed voor me is", klonk het toen.

Tim Bergling, zoals Avicii echt heette, dronk veel alcohol tijdens het toeren. "Ik leef op de gratis alcohol die me overal aangeboden wordt", aldus de man in 2013. Hij wisselde daarbij champagne af met wijn en Bloody Mary's. "'s Avonds en 's nachts drink ik champagne, op de luchthaven altijd Bloody Mary's en wijn op het vliegtuig."

Alcohol drinken werd voor hem de normale gang van zaken. "In het begin van mijn carrière had ik dat echt nodig om door mijn sets te geraken. Het wordt op den duur een gewoonte, omdat je gaat vertrouwen op de aanmoediging en het zelfvertrouwen dat de drank je geeft." Het hoort volgens hem ook bij de levensstijl. "Ik reis rond, leef uit een koffer, er is overal gratis alcohol... Het is gewoon raar als je dan niet drinkt." Hij probeerde er wel grenzen aan te stellen. "Ik drink waarschijnlijk meer dan goed voor me is, maar ik heb een tempo. Ik drink nooit twee dagen na elkaar. Maar eigenlijk leef ik op een dieet van Red Bull, nicotine en luchthavenvoedsel."

In 2014 werd Avicii opgenomen met 'snijdende pijn' in de buikstreek. Hij verbleef 11 dagen in het ziekenhuis, waarbij zijn galblaas en zijn appendix weggenomen werden, vermoedelijk door zijn zware drinkgedrag. In 2016 werd dan acute pancreatitis bij hem vastgesteld, een erg pijnlijke ontsteking van de alvleesklier. Daarna besliste hij om te stoppen met toeren. "Er blijft gewoon geen tijd over voor de echte persoon achter de artiest", verklaarde hij toen.