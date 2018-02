Auwch: Victoria Beckham breekt been tijdens wintersport Maxime Segers

23 februari 2018

18u14

Bron: AD 1 Celebrities Victoria Beckham heeft naar verluidt haar been gebroken tijdens een skivakantie in het Canadese Whistler. De Spice Girl werd vandaag op beeld vastgelegd terwijl ze met krukken en een voetsteun in Londen liep. Uiteraard wel met een hakje.

Volgens Daily Mail kwam het 43-jarige stijlicoon lelijk ten val tijdens een skivakantie met haar familie. Hoewel ze in eerste instantie niet de piste op durfde, wonnen verleiding en nieuwsgierigheid het van haar angst. Dat liep af met flinke verwondingen.



De Spice Girl bewees − op krukken en met voetsteun − dat haar gevoel voor mode niet is gebroken. Gehuld in een coltrui, een getailleerde zwarte broek én met aan één voet een zwart hakje, werd ze gespot in de Britse hoofdstad.

Zwijgen

Het lijkt erop dat de brunette haar werkzaamheden niet heeft stilgelegd, want op Instagram blijft ze actief foto's delen, waaronder een foto van haarzelf. Op sociale media rept ze met geen woord over het vermeende ongeluk.



De Britse tabbloid heeft contact opgenomen met Beckhams manager voor een verklaring, maar kreeg vooralsnog geen reactie.

Victoria Beckham on crutches after breaking her leg https://t.co/e8zpRcgPx2 pic.twitter.com/PLhDdMOsME HabariCloud.com(@ HabariCloud) link