Auwch! Deze artiesten gooiden met modder naar collega's in hun nummers TDS

01 juni 2018

18u19

Bron: Kameraki 0

Artiesten dagen elkaar graag uit in hun teksten. Afgelopen week wijdde de Amerikaans rapper Pusha T het nummer 'The Story of Adidon' aan het geheime kind van Drake. Maar hij is zeker niet de enige die zijn collega eens een flinke steek onder de gordel geeft. Ken je deze call outs nog?