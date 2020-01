Audiotapes gelekt van misbruik Weinstein: “Als je me niet vertrouwt, zal je grote kansen missen” BDB

24 januari 2020

18u12

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Nu het proces tegen de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein (67) volop bezig is, zijn er nieuwe belastende tapes gelekt. Journalist Ronan Farrow heeft daaruit enkele straffe passages laten horen in z’n podcast. In één van de fragmenten vertelt Weinstein aan een actrice dat ze belangrijke kansen laat schieten als ze hem niet vertrouwt. Een andere vrouw getuigt dan weer over haar verkrachting.

Weinstein staat op dit moment in New York terecht voor verkrachting en seksuele aanranding. In totaal draait het om vijf aanklachten. Tijdens het proces komen er elke dag meer belastende feiten over de filmmagnaat aan het licht. Maar ook buiten de muren van de rechtszaal duikt belastend materiaal op.

In de podcast ‘Catch & Kill’ liet journalist Ronan Farrow een gesprek horen tussen de producer en actrice en model Ambra Guttierez. “Als je tijd met me wil doorbrengen zal ik je mentor zijn. Ik zal je alles leren wat je wil, maar in ruil moet je wel met me relaxen. Samen plezier hebben”, klinkt het. Daarop vroeg de vrouw over welke activiteiten hij het dan wel had. “Ontspannende dingen. Massages bijvoorbeeld”, is Weinsteins antwoord. De vrouw stribbelt tegen en vertelt dat ze verlegen is, maar de filmmagnaat volhardt. “Als je me niet vertrouwt, zal je hele grote kansen laten schieten”, vertelt hij vastberaden.

Overmeesterd

Daarnaast liet Farrow ook een tape horen van actrice Lucia Evans. Zij bracht de zaak tegen Weinstein destijds in een stroomversnelling door tegen de man te getuigen bij de politie. De producer werd aangeklaagd voor de feiten, maar een veroordeling bleef uit omdat zijn advocaat fouten in het politieonderzoek kon aantonen.

Het fragment uit de podcast is een gesprek tussen de actrice en de journalist. In tranen vertelt ze over haar verkrachting in zijn kantoor in 2004. “Ik probeerde weg te komen, maar het is een grote kerel. Hij overmeesterde me en ik denk dat ik op een bepaald moment gewoon de moed opgaf om tegen te stribbelen. Ik zei: ‘Ik zal dit maar doen, want blijkbaar hoort dat zo.’ En da’s het meest verschrikkelijke aan deze hele situatie. Bovendien is het de reden waarom hij dit zo vaak heeft kunnen doen. Veel vrouwen geven op en hebben dan het gevoel dat het allemaal hun schuld is.”

In het proces tegen de gevallen Hollywood-producer draait het in totaal om vijf aanklachten. Een vrouw beschuldigt Weinstein van verkrachting in 2013, een andere zegt dat hij haar in 2006 tot orale seks heeft gedwongen. Bij een veroordeling riskeert hij levenslange gevangenis. Alle twaalf juryleden moeten akkoord zijn met een veroordeling.

