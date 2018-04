Astrid Coppens verkoopt haar 'Wonderland'-villa voor 2,8 miljoen MVO

24 april 2018

07u18

Bron: Nieuwsblad 0 Celebrities De luxueuze villa van Astrid Coppens, die we nog kennen uit 'Astrid in Wonderland', is verkocht.

Het pand in de Hollywood Hills deed ze van de hand voor maar liefst 3,5 miljoen dollar, of 2,8 miljoen euro. De verkoop komt er na de aanslepende rechtszaak tegen haar ex-man, John Bryan. De eiste twee miljoen van de reality-ster, waardoor het huis in de balans kwam te hangen. Nu de uitspraak eindelijk in het voordeel van Astrid is gevallen, kon zo overgaan tot de verkoop van het huis.

Astrid en haar man Bram wonen momenteel in Malibu, maar de kans is groot dat ze binnenkort terugkeren naar België. "In de VS is het echt niet beter", aldus Astrid. "Een gezin stichten en kinderen opvoeden lijkt me ook beter in Vlaanderen."