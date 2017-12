Astrid Coppens groot nieuws in Groot-Brittannië, John het mikpunt van Britse spot MVO

Astrid Coppens won onlangs haar rechtszaak tegen ex-man John Bryan, en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Niet alleen in ons land, maar ook in Groot-Brittannië was dat groot nieuws.

Astrid haalde namelijk de grootste krant van het land: The Daily Mail. De krant schildert John af als 'de man die in 1992 aan de tenen van de hertogin van York heeft gezogen'. Het incident veroorzaakte destijds een groot schandaal in de Britse media, dat resulteerde in de scheiding van de prinses en haar toenmalige echtgenoot, prins Andrew.

De Britten zijn dolblij om te horen dat Bryan nu zelf in verlegenheid is gebracht door zijn ex-vrouw, Astrid. Zij wordt beschreven als 'een bloedmooie Belgische violiste, zangeres en model'.

The Daily Mail Astrid en John halen de grootste Britse krant.

Toen deze foto verscheen, van John Bryan die de voeten van prinses Fergie zoent, besloot prins Andrew te scheiden.