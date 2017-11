Astrid Bryan wil terug in België komen wonen ep

Astrid Coppens Celebrities Na een lang verblijf in Vlaanderen om haar debuut als actrice in Verborgen Verlangen te promoten, vertrekt Astrid binnenkort weer naar de VS. In december start namelijk het proces tegen haar ex John. Maar de kans is groot dat de Amerikaanse Hollywoodvrouw binnenkort de VS voorgoed voor Vlaanderen verlaat. Dat vertrouwde ze het afgelopen weekend aan Het Belang van Limburg toe.

Al twee jaar is Astrid met de rechtszaak tegen John Bryan bezig, waarbij ze riskeert alles te verliezen. En hoewel ze in het interview toegeeft dat ze ontzettend graag in de VS heeft gewoond, begint de actrice te beseffen dat ze het in België niet zo slecht had. Zo mist ze de Vlaamse mentaliteit, de sociale zekerheid én goede scholen. Astrid Coppens geeft aan dat ze haar eventuele kinderen niet in de States zal opvoeden. “Een gezin stichten en kinderen opvoeden kan ik beter in Vlaanderen doen”, vertelde ze. Astrid en haar echtgenoot Bram maken er geen geheim van dat ze een vurige kinderwens hebben.



Toch zal ze Amerika missen, Astrid kan maar moeilijk wennen aan de Belgische winters en de actrice zal het aangename klimaat in Malibu missen. De Astrid Bryan die we in Vlaamse Hollywoodvrouwen leerden kennen, is voorgoed passé, zegt ze nog in het interview. “Vroeger was ik oppervlakkiger, maar door mijn scheiding heb ik opnieuw besef van de realiteit gekregen. Ik heb de mens van een andere kant leren kennen.”

Photo News Astrid Bryan is dolgelukkig met haar echtgenoot Bram Coppens.