Aster Nzeyimana en Lize Feryn tonen hun liefde op bril-jant feestje

27 april 2018

Celebrities Iedereen mag het weten: Aster Nzeyimana en actrice Lize Feryn verschenen gisteren voor het eerst samen op een rode loper nadat uitlekte dat ze als koppel door het leven gaan.

Het nieuwe stel zakte -samen met heel wat andere bekende gezichten- af naar de Antwerpse Meir om er Eline De Munck te steunen bij de lancering van haar vierde collectie brillen van Odette Lunettes. En hoewel ze karig zijn met commentaar, mag duidelijk zijn dat het VRT-sportanker en de actrice het leven momenteel door een roze bril zien. "We zitten allebei in de mediawereld, dus dan bestaat de kans dat de vonk overslaat. Onze relatie is nog pril, maar we zijn wel heel gelukkig".