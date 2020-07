Assistente beweert dat Amber Heard haar verkrachtingsverhaal heeft ‘gestolen’: “Ze doet alsof het met haar gebeurd is, maar het overkwam míj” Melissa Van Ostaeyen

16 juli 2020

10u01

Bron: DailyMail 3 Celebrities Amber Heard (34) en The Sun leken de bovenhand te nemen in de rechtszaak tegen Johnny Depp (57), maar er liggen kapers op de kust. Kate James, een voormalig persoonlijk assistente van Heard, wil Ambers verhaal volledig onderuit halen. “Ze is helemaal niet verkracht. Ze gebruikte míjn verhaal en deed alsof het het hare was.”



James verklaarde dat in een statement aan de rechtbank. “Ik ben op mijn 26ste verkracht door iemand die een mes tegen mijn keel hield”, legt ze uit. “Het gebeurde toen ik op vakantie was in Brazilië. Ik heb dat in vertrouwen aan Amber verteld, maar zij gebruikte het om er zelf voordeel uit te halen.”

Amber vertelde namelijk een over een heel gelijkaardig incident dat haar zou zijn overkomen in het verleden, nog voor haar relatie met Johnny. “Het is niet gebeurd”, aldus Kate. “Ze heeft de feiten verdraaid zodat ze zelf aandacht kon krijgen.”

“Het duurde vier tot vijf uur lang”, huivert James wanneer ze haar verhaal doet. “Een heel pijnlijke, traumatische ervaring voor mij, die ik helaas nooit zal vergeten. Dat die nu zo misbruikt wordt, kan ik maar moeilijk verwerken.” De vrouw werkte drie jaar lang voor Amber, tot ze ontslagen werd in 2015. Tijdens die drie jaar had ze de indruk dat ze close kon zijn met haar werkgever, maar dat bleek achteraf niet het geval te zijn.

Ze koos er zelf voor om niet anoniem te blijven tijdens het proces. “Ik vind dat mensen dit moeten weten. Ik was in shock toen ik werd opgeroepen door de rechtbank en in de documenten las dat Amber mijn verhaal had gebruikt in haar getuigenis. Dit is de meest gruwelijke ervaring uit mijn leven, en zij doet gewoon alsof ze zoiets heeft meegemaakt. Dat getuigt van geen respect.” James werd aanvankelijk opgeroepen omdat Heard ervan beschuldigd wordt dat ze James en een andere assistent vroeg om voor haar te liegen tijdens een rechtszaak in Australië in 2015, waar ze terechtstond voor het binnensmokkelen van haar honden. Kort daarna zou James ontslagen zijn omdat ze dat weigerde. Amber zélf zou wel gelogen hebben in de rechtbank.

De advocaten van The Sun beweren dan weer dan Kate James altijd al een betere relatie had met Johnny Depp dan met Amber. “Je zegt dit enkel om hem te beschermen”, klinkt het. Iets dat James natuurlijk met klem ontkent.

