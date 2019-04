Ashton Kutcher uit kritiek op onderwijssysteem: “We doen te weinig om kinderen te helpen” KD

03 april 2019

16u37 0 Celebrities Ashton Kutcher (41) heeft in een recent interview zijn beklag gedaan over het hedendaagse onderwijssysteem in de VS, en bij uitbreiding in de hele wereld. Volgens de acteur moet er meer geïnvesteerd worden in het stimuleren van de talenten van kinderen.

Volgens de acteur wordt er in scholen niet genoeg waarde gecreëerd. Hij vindt dat er meer moet ingespeeld worden op de individuele interesses van leerlingen. Ook de ondernemingszin van de jeugd wil de acteur, die zelf ondernemer is, stimuleren. “Moest ik leraar zijn, dan zou ik bellen naar Elon Musk om hem te vragen of hij de studenten iets voor zijn bedrijf kon laten maken”, aldus Ashton. Al kwam hij niet veel later al terug op die opmerking. Critici hadden immers gespot met de acteur. “Zullen we doen, Ashton! Geef jij ons even het nummer van Elon Musk?”, klonk het cynisch.

Al waren er ook velen die het standpunt van de acteur begrepen. Als kinderen en jongeren zelf een project kunnen opstarten dat een meerwaarde vormt buiten de muren van het klaslokaal, kan dat stimulerend werken. “Ik wou alleen maar zeggen dat het belangrijk is om kinderen te laten werken aan dingen die ook in hun leefwereld belangrijk zijn", verdedigde hij zich. “Scholen doen nu te weinig om kinderen te helpen bij de zoektocht naar hun levensdoel.” Voor de acteur is dat doel simpel: hij wil mensen helpen. Hij acteert niet langer full-time, maar investeert in goede doelen en zette een organisatie op poten om slachtoffers van mensenhandel te helpen.

Een manier waarop leerkrachten leerlingen daarbij kunnen helpen, aldus Kutcher, is het kwetsbaar opstellen van zichzelf. Zij moeten zo, ondersteund door begeleiders, beter antwoord kunnen bieden op de levensvragen van leerlingen. Zoals de vraag: “Wat is mijn persoonlijke levensdoel?”. Ashton wist op die leeftijd immers niet wat zijn doel was. “Ik dacht dat ik enkel slager, dokter of agent kon worden, want dat waren de enige beroepen die ik kende.” Als ondernemer kan hij echter meer betekenen voor anderen, vindt hij. Dat sommige van zijn acties falen, deert de acteur niet. Ook daar moeten scholen mee leren omgaan. “Je doelen komen eerst, dat je daarin kan falen, is minder belangrijk”, klinkt het uiterst strijdvaardig.

Ashtons eerste campagne met Thorn, de organisatie die hij oprichtte met zijn ex-vrouw Demi Moore, faalde immers. Om mensenhandel een halt toe te roepen, begonnen ze met de campagne ‘Echte Mannen Betalen Niet Voor Seks’. De campagne zorgde vooral voor verwarring, maar het leerde Ashton wel hoe hij met technologische middelen slachtoffers kon opsporen. “Aanvankelijk faalden we, maar uiteindelijk lukte het omdat ik erin geloofde. Op het einde van een straat, moet je niet vrezen dat je enkel keuze tussen links of rechts hebt. Je kan ook naar boven, dan zie je waar links en rechts eindigen”, luidt zijn filosofische boodschap.