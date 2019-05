Ashton Kutcher getuigt in moordzaak ‘Hollywood Ripper’ mvdb

29 mei 2019

22u02

Bron: ANP/BuzzE 14 Celebrities Ashton Kutcher is als getuige opgeroepen in de rechtszaak tegen de 'Hollywood Ripper'. De acteur verscheen vandaag in de rechtbank van Los Angeles om zijn verhaal te doen. De besnorde Ashton (41) had een blauw pak aan en oogde ontspannen, schrijft showbizzsite TMZ.

Michael Gargiulo (43) wordt ervan verdacht twee vrouwen te hebben vermoord in Hollywood. Eén van hen, Ashley Ellerin, zou op de avond die haar fataal werd in februari 2001 een date hebben met Ashton. Toen de acteur haar kwam halen deed ze niet open.



In de rechtbank verklaarde Ashton dat hij Ashley kende via een vriend. Ze waren niet meer dan kennissen. De bewuste avond had mogelijk het begin kunnen zijn van een relatie, zo stelde hij. Toen Ashley niet opendeed dacht hij door het raam te zien dat er een glas rode wijn was gevallen. Dat bleek later bloed van de vrouw te zijn.



47 Steekwonden

Ashley werd de volgende ochtend dood gevonden met meer dan 47 steekwonden. De moord op de 22-jarige modestudente bleef lang onopgelost. De politie bracht de zaak wel in verband met een andere moord vier jaar later, maar ook daarvan werd de dader niet gevonden.



In 2008 wist een derde vrouw een man die haar probeerde dood te steken weg te jagen, waarbij hij gewond raakte en een bloedspoor achterliet. Dat leidde uiteindelijk naar Gargiulo. Pas elf jaar na zijn arrestatie, is begin deze maand het proces gestart.

