Ashton Kutcher geeft een huis aan dochter van Demi Moore

27 september 2018

11u10

De woning die Ashton Kutcher en zijn voormalige stiefdochter Rumer Willis samen hadden, staat sinds kort volledig op naam van de actrice. De twee dienden papieren in waarin staat dat Rumer Ashton niets verschuldigd is voor zijn deel van het huis.

Rumer (30) is de oudste dochter van Bruce Willis en Demi Moore. Ashton was haar stiefvader tijdens zijn huwelijk met haar moeder, dat zes jaar duurde maar in 2011 op de klippen liep. Twee jaar eerder kochten Rumer en Ashton voor een kleine miljoen dollar samen een huis.

The Blast kwam er nu achter dat de acteur en ondernemer in augustus documenten tekende waarin hij zijn helft van het huis overdroeg. Ook zijn huidige echtgenote Mila Kunis zette een krabbel om Rumer de volledige eigenaar te maken van het optrekje in Los Angeles.

Ashton heeft altijd een goede band gehad met de drie dochters van Demi, die zij kreeg met Bruce Willis. Met de oudste twee scheelt de 40-jarige acteur minder in leeftijd dan met hun moeder, die 15 jaar ouder is dan hij. In een recent interview vertelde Mila dat haar man nog altijd close is met Rumer en haar zussen Scout (27) en Tallulah (24).

Ashton kreeg tijdens de afhandeling van zijn scheiding van Demi iets met Mila Kunis, die hij kende van 'That 70's Show'. De twee zijn intussen getrouwd en hebben twee kinderen: dochter Wyatt en zoon Dimitri.