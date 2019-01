Ashton Kutcher deelt zijn telefoonnummer op Twitter en wordt overladen door berichtjes TK

30 januari 2019

08u11

Bron: ANP 0 Celebrities Ashton Kutcher nam gisteren een wel erg extreme stap om zijn fans te verblijden: de acteur deelde namelijk zijn eigen telefoonnummer op Twitter. Kutcher verwijderde de tweet daarna wel, maar beloofde het nummer opnieuw te plaatsen zodra zijn telefoon was bijgekomen van alle berichtjes.

"Ik mis het hebben van een echte connectie met mensen. Mijn Gemeenschap. Vanaf nu kan je me sms'en. Ik kan niet op iedereen antwoorden, maar we kunnen in ieder geval echt zijn tegenover elkaar en ik kan onbewerkt het laatste en beste nieuws in mijn wereld delen", twitterde Kutcher. Hij werd meteen overvallen door grote aantallen berichtjes van fans, waarna hij de tweet offline haalde.

Fans lieten weten automatisch antwoord te hebben gekregen van de acteur: "Hey, dit is Ashton. Dit is een automatische sms om je te laten weten dat ik je berichtje heb gekregen". Of hij zijn telefoonnummer ook echt opnieuw zal delen, is nog onbekend.

I will repost soon... sms is a fragile beast ashton kutcher(@ aplusk) link