Ashton Kutcher blijft altijd van ex-stiefdochters houden

04 februari 2020

08u30

Ashton Kutcher houdt van zijn ex-stiefdochters Rumer, Scout en Tallulah Willis en zal daar nooit mee ophouden. Dat verklaarde de acteur maandag in de podcast van Marc Maron, WTF.

Kutcher trouwde in 2005 met Demi Moore en werd daarmee stiefvader van de drie dochters die zij deelt met Bruce Willis. De twee gingen zes jaar later uit elkaar.

“Ik hielp drie tienermeisjes op te voeden in hun puberteit”, aldus Kutcher in het interview. “Ik hou van ze en zal onze band altijd eren, en ze aanmoedigen om succesvol te zijn in wat ze maar willen.” Hij benadrukt dat hij tijdens zijn tijd met Demi nooit heeft geprobeerd een vaderrol op te nemen. “Ik heb altijd respect gehad voor Bruce, ik vind hem een geweldige man.”

De acteur is inmiddels getrouwd met Mila Kunis, met wie hij twee jonge kinderen heeft. Zijn relatie met Rumer, Scout en Tallulah is nog altijd erg goed, vertelt hij. “Als zij geen band met me zouden willen, dan zou ik dat nooit forceren. Maar dat willen ze allemaal wel, en dat is fantastisch.”