Ashton Kutcher at een week lang niet, na scheiding met Demi Moore: "Ik trok zonder voorzieningen de bergen in" MVO

21 februari 2018

06u37 0 Celebrities Na zijn scheiding van Demi Moore in 2011 trok Ashton Kutcher een week lang zonder eten de bergen in. Hij nam alleen water, wat theezakjes en een kladblok mee, zo vertelde de acteur dinsdag in de podcast van collega Dax Shepard.

Na twee dagen kreeg hij hallucinaties, een ervaring die hij "best mooi" noemt. "Ik deed Tai Chi in mijn eigen energie." Op de vraag van Dax of hij bekend was met die oosterse vechtkunst, moest Ashton bekennen: "Nee, ik deed gewoon wat er in mij opkwam."

De acteur schreef tijdens zijn retraite brieven aan iedereen waar hij nog een kwestie mee had lopen. "Het was bijna zo'n oefening die bij afkicken wordt gebruikt, ik dacht: 'ik heb waarschijnlijk schade aangericht, laat ik schoon schip maken'. Toen ik terugkwam heb ik alle brieven uitgetypt en opgestuurd."

Ashton en Demi trouwden in 2005. Zes jaar later kondigden ze hun scheiding aan. Demi hintte daarbij op overspel van haar toekomstige ex-man. "Met veel verdriet heb ik besloten mijn huwelijk met Ashton te beëindigen", zei ze in een verklaring. "Als vrouw, moeder en echtgenoot zijn er bepaalde waarden en geloftes die ik als heilig zie, en in die geest heb ik besloten verder te gaan met mijn leven."