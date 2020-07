Ashley Judd wint hoger beroep en mag Harvey Weinstein alsnog aanklagen

TDS

29 juli 2020

21u14

Bron: ANP 0 Celebrities Ashley Judd (52) mag Harvey Weinstein (68) alsnog aanklagen voor seksueel ontoelaatbaar gedrag. De rechtbank wees haar aanklacht vorig jaar af, maar gaf haar woensdag in een hoger beroep alsnog gelijk. Dat melden Amerikaanse media.

Volgens Judd zou de filmproducent haar geen rol in de film Lord Of The Rings hebben gegeven omdat ze niet op zijn avances inging. Ook zou Weinstein haar op een zogenaamde zwarte lijst hebben gezet voor andere rollen. De actrice klaagde de producent aan voor onder meer misbruik van een professionele relatie.

De rechtbank oordeelde vorig jaar dat de twee destijds geen relatie hadden die binnen de wet viel en wees Judds aanklacht af. “Hun relatie bestond uit een onevenwicht van macht waarin Weinstein zich als topproducent in Hollywood op een unieke positie bevond om dwang uit te oefenen of invloed uit te oefenen op Judd”, motiveert de rechter woensdag de beslissing om de actrice gelijk te geven.

Judd is een van de tientallen vrouwen die Weinstein beschuldigt van seksueel wangedrag. De oud-filmproducent werd eerder dit jaar door een rechtbank in New York veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor seksueel misbruik en verkrachting van twee vrouwen. Hij wordt ook nog vervolgd in Los Angeles.

LEES OOK:

Weinstein probeert hogere schadevergoeding te ontlopen bij faillissementsrechtbank

Rechter verwerpt ‘nepschikking’ Weinstein voor slachtoffers