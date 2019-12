ASAP Rocky doet het veilig: uitgelekte sekstape brengt rapper in verlegenheid Lorenzo Veppi

19 december 2019

21u55 0 Showbizz ‘F**kin’ Problems’ voor ASAP Rocky (31), want het internet staat vol met beelden van een nachtelijke stoeipartij die de Amerikaanse rapper vastlegde met zijn smartphone. De video lekte uit op de grootste pornosite ter wereld, PornHub.

Het was geen makkelijk jaar voor Rakim Mayers, beter bekend als ASAP Rocky. De rapper zat in juli een maand vast in een Zweedse gevangenis voor een uit de hand gelopen gevecht. Hij werd in afwachting van zijn proces opgesloten en later veroordeeld, maar kreeg daarbij geen extra celstraf meer opgelegd. Vandaag heeft Rocky echter andere dingen om zich zorgen over te maken.

Twitter stond vandaag in rep en roer nadat een zwarte man in een video op pornosite PornHub volgens fans verdacht veel deed denken aan ASAP Rocky. Hoewel zijn gezicht niet in beeld is, maken enkele tattoos de rapper herkenbaar. Rocky liet nog niets van zich horen, maar sinds de namiddag wordt de video en kopieën ervan in sneltempo verwijderd. Probeert het advocatenteam van de rapper zo snel mogelijk alle sporen uit te wissen?

Als het een opsteker mag zijn voor ASAP Rocky: zijn fans maken het beste van de situatie. “Hij draagt wel een condoom”, lezen we op Twitter. “Rocky deed dit om een voorbeeld te stellen. Wat een held!” Anderen zijn dan weer teleurgesteld over het gereedschap van de rapper: “Ik ben niet onder de indruk”, of zijn algemene bedprestaties: “Zelfs een robot beweegt meer dan hem.”

Hey guys, if you were ever wondering what a female sounds like when she’s faking, this is it 😩😂 Caterbugggg🦋(@ caterbugggg) link

he should’ve stayed in prison for that tragedy your mcm(@ sorryboop) link

The best thing about this video is that he’s wearing a condom. I’m glad he’s practicing safe sex. Brianna Johnson(@ Brii_Jayyy) link