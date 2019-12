Arnold Schwarzenegger was totaal verrast door seksscènes zoon Patrick SDE

18 december 2019

07u38

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel hij erg trots is op de acteerprestaties van zijn zoon Patrick (26), was het voor Arnold Schwarzenegger (72) toch wat gek om zijn zoon een seksscène te zien spelen op het witte doek. Dat liet de acteur weten in een interview met Fox LA.

In het interview vertelt Arnold Schwarzenegger hoe hij vol trots naar ‘Daniel Isn’t Real’, de nieuwe film van zijn zoon Patrick aan het kijken was. “Hij was zo buitengewoon aan het acteren, hij is zo getalenteerd! En dan was daar plots die seksscène! Dat was een interessante wending”, lacht Arnold. De voormalige gouverneur van Californië geeft wel toe dat zijn ex-vrouw Maria Shriver hem al gewaarschuwd had dat de scène eraan zat te komen. “Ik herinner me dat mijn ex-vrouw me opbelde en zei: ‘Ik heb net Patrick’s film gezien. Het is echt ongelofelijk. Ik zit daar en hij heeft me niets verteld en plots zie ik daar zijn naakte kont tijdens een seksscène!’”

“Het is nogal een belevenis”, besluit Arnold. “Ik ben gewoon trots dat hij weer een film maakt. Hij is echt goed bezig en krijgt steeds belangrijkere rollen.” En de trotse vader bezocht zelfs de filmset van zijn zoon. “Iedereen kwam naar me toe en zei: ‘Je zoon is zo vriendelijk. Hij is zo welopgevoed en altijd zo goed voorbereid.’ Altijd die complimentjes, dat is geweldig.”