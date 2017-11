Arnold Schwarzenegger is na 6 jaar nog altijd niet gescheiden Hij heeft geen haast, en ook geen voorhuwelijkscontract MVO

Filmlegende Arnold Schwarzenegger (70) is nog altijd niet gescheiden, ook al vroeg zijn net-niet-ex-vrouw 6 jaar geleden de scheiding aan. Maria Shriver deed dat omdat ze ontdekte dat hun huishoudster een kind van Arnold verwachtte.

Hoewel Schwarzenegger altijd heeft aangegeven dat er geen haast was bij de scheiding, duurt het nu toch wel heel lang voor de zaak rond is.

"Tja, officieel ben ik nog altijd getrouwd," zegt hij in een interview met 'Objectified'. Hun huwelijk duurde in feite 25 jaar, maar op papier zit het ex-koppel al aan hun 31ste huwelijksverjaardag.

Dat komt waarschijnlijk omdat Schwarzenegger geen voorhuwelijkscontract heeft afgesloten, en zijn vermogen van 400 miljoen dollar in de balans hangt. Dat is zo'n 343 miljoen euro. Over de voogdij van de kinderen hoeven ze zich immers geen zorgen meer te maken, want Patrick en Christopher zijn ondertussen allebei volwassen.

Volgens insiders zou Maria de zaak graag snel afgehandeld zien, maar onderneemt Arnold niet de nodige stappen om dat te realiseren.