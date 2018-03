Arnold Schwarzenegger "is back" na spoed-openhartoperatie SD kv

30 maart 2018

17u38

Bron: TMZ, Reuters 757 Celebrities 'Terminator'-acteur Arnold Schwarzenegger (70) onderging een spoed-openhartoperatie nadat een naar verluidt experimentele operatie fout liep. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De operatie nam meerdere uren in beslag, maar Schwarzeneggers toestand zou stabiel zijn.

"Schwarzenegger moest vandaag naar het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles om een hartklep te laten vervangen", meldt een bron aan TMZ. "Het was een risicovolle en ietwat experimentele operatie waarbij er complicaties zijn opgetreden. Bij het vervangen van de klep liep er iets mis en moesten de artsen overgaan tot een spoed-openhartoperatie die meerdere uren in beslag nam", klinkt het.

Zijn toestand is stabiel. Ondertussen is hij weer ontwaakt uit de verdoving met de woorden "I'm back", een toespeling op zijn fameuze quote in 'The Terminator', zo deelde een woordvoerder mee.

Het is de tweede keer dat de acteur onder het mes moet voor een hartoperatie. In 1997 liet hij reeds een aortaklep vervangen. De artsen waren toen niet van mening dat de ingreep dringend was, maar Schwarzenegger onderging ze naar eigen zeggen liever toen hij nog jong was. De voormalige kampioen bodybuilding voegde er destijds ook aan toe dat de aandoening aangeboren was en niets te maken had met anabole steroïden.