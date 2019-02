Arnold Schwarzenegger blij met Chris Pratt als schoonzoon MVO

01 februari 2019

07u31

Bron: ANP 0 Celebrities Goed nieuws voor Chris Pratt: hij zit helemaal gebakken bij zijn aanstaande schoonvader Arnold Schwarzenegger. De ‘The Terminator’-acteur reageerde in een interview op de verloving van zijn dochter Katherine met Chris en is bijna net zo in wolken als zij.

“Het is geweldig. Ze is zo gelukkig, zij zijn samen zo gelukkig... ik heb hem gezegd dat ik hem een hele fijne kerel vind. Ik hou van hem, hij is echt fantastisch,” aldus Arnold.

Chris kwam zijn schoonvader op traditionele wijze om Katherines hand vragen, iets wat die laatste zeer waardeerde. “Ze vormen een prachtig stel en ik wens ze dan ook alle geluk van de wereld toe.”

Eerder deze maand maakten Katherine en Chris hun verloving bekend. Volgens bronnen zijn de voorbereidingen voor hun huwelijk inmiddels in volle gang.