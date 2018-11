Armie Hammer zegt sorry voor uitspraak over selfies met Stan Lee: “Ik wilde rouwende mensen niet beledigen” MVO

16 november 2018

11u07 0 Celebrities Acteur Armie Hammer heeft zijn excuses aangeboden voor een tweet die hij eerder deze week de wereld in stuurde en weer verwijderde. Daarin nam hij het sterren kwalijk dat zij foto’s van zichzelf met Stan Lee plaatsten om stil te staan bij de dood van de Marvel-legende.

In die tweet hekelde hij de selfie-cultuur waarin de eerste reactie op iemands overlijden het posten van een foto van jezelf met die persoon is. Dat vond hij naar eigen zeggen niet getuigen van veel respect. “Ik ben zo geraakt door alle beroemdheden die foto’s van zichzelf met Stan Lee posten. Er is geen betere manier om een grote legende te eren dan een foto van jezelf te laten zien”, schreef hij sarcastisch. “Door een selfie te plaatsen, laat je zijn dood draaien om jezelf en hoe cool je je voelde toen je een foto met hem maakte.”

De ‘Call Me By Your Name’-ster haakte in zijn verontschuldigingen in op een reactie van ‘The Walking Dead’-acteur Jeffrey Dean Morgan, die hem op Twitter had uitgescholden vanwege zijn uitspraken. Armie schreef donderdag op Twitter: “In een poging om onnodige commentaar te leveren op de huidige selfie-cultuur, heb ik (zoals het een eikel betaamt - dank je, Jeffrey Dean Morgan) onbedoeld mensen beledigd die oprecht rouwden om het verlies van een icoon.”

De acteur bood daarna zijn excuses aan en grapte: “Ik zal eraan werken om mijn opwellingen op Twitter onder controle te krijgen.”

Jeffrey Dean Morgan over here winning Twitter and decimating Armie Hammer’s bad take all at once. pic.twitter.com/62ru3zTFSg Chad H.(@ SuperheroChar) link