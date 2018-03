Armie Hammer deelt throwback naar zijn 'mugshot': "Wow, dit is de mooiste gevangenisfoto ooit" MVO

14 maart 2018

12u25 0 Celebrities Armie Hammer (31) is één van de grootste sterren van het moment, dankzij zijn rol in de Oscarwinnende film 'Call Me By Your Name'. Jammer genoeg was hij niet altijd even succesvol. Zo werd hij in 2011 opgepakt voor drugsbezit, maar vandaag kan hij daar alweer om lachen.

Het mugshot is dan ook erg grappig, met Hammer die eruitziet als een model en vrolijk lacht naar de camera, in zijn zwart-wit-gestreepte tenue. "Het mag dan nog geen donderdag zijn, maar deze throwback leek mij het waard..." schreef hij bij de foto. Hij werd destijds vastgehouden in Sierra Blanca, Texas, omdat hij cannabis in zijn bezit had.

Zijn fans waren meteen enthousiast, en noemden het plaatje 'de mooiste gevangenisfoto die ze ooit hadden gezien'. "Nochtans staan gevangenisbroekpakken niet bekend om hun modieusheid", grapte Hammer. "Of om hun comfort..."

It might not be Thursday, but this throwback seems worth it... #godblesstexas Een foto die is geplaatst door null (@armiehammer) op 13 mrt 2018 om 16:11 CET