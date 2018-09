Ariana Grande zit er helemaal doorheen en smeekt om "één goede dag" SD

28 september 2018

16u23

Bron: nu.nl 2 Celebrities In een reeks tweets vraagt zangeres Ariana Grande (25) om "één goede dag". Ze zegt "zo moe te zijn" na een roerige periode in haar leven, waarin onder meer haar ex Mac Miller op 26-jarige leeftijd overleed na een overdosis.

Het koppel was in mei uit elkaar gegaan. Grande noemde de relatie "giftig" en schreef dat ze geen oppas of moeder voor hem wilde zijn.

In juni verloofde ze zich met acteur en komiek Pete Davidson. Dat kwam haar na het overlijden van Miller op veel kritiek te staan. Het zou volgens kwatongen de overdosis van Miller in de hand hebben gewerkt.

Op Twitter schrijft Ariana Grande nu dat ze "zo moe" is en of ze "alsjeblieft één goede dag mag hebben". Ook schrijft ze: "Ontzettend bedankt dat je van me houdt. Ik verdien het niet." Het is niet duidelijk voor wie die tweet is bedoeld, maar mogelijk hint de zangeres op haar verloofde Davidson.

Fans proberen de zangeres, die recent aankondigde een periode van rust in te lassen, een hart onder de riem te steken. Naast het overlijden van haar ex kampt ze nog steeds met een posttraumatische-stressstoornis als gevolg van de aanslag bij haar concert in Manchester waarbij 22 doden vielen. “Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen tijd zal Ariana de broodnodige tijd nemen om te herstellen”, liet haar management weten. “Ze zal dichtbij huis blijven (in New York) en gebruikt deze periode om tijd door te brengen met haar geliefden. Ze bedankt haar fans voor hun begrip.”

can i pls have one okay day. just one. pls. Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

i’m so tired pls Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

ty for loving me sm i do not deserve it Ariana Grande(@ ArianaGrande) link