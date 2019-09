Ariana Grande zegt meet & greets in België af na paniekaanval MVO

01 september 2019

12u46 4 Celebrities Ariana Grande moest na haar concert in het Sportpaleis, voorbije vrijdag, 160 fans teleurstellen. Zij hadden tickets die hen een meet & greet met de zangeres beloofden, maar Grande had last van paniekaanvallen en weigerde om de geplande fotoshoots te laten doorgaan.

De zangeres heeft ondertussen haar excuses aangeboden en belooft dat de kosten van de meet & greets zullen worden terugbetaald. De ontmoetingen hadden nog voor het concert moeten plaatsvinden, maar helaas. Grande kampt naar eigen zeggen met angstaanvallen en gevoelens van depressie.

“Tijd om eerlijk te zijn. Mijn angsten en mijn depressie waren nooit erger als vandaag. Ik heb jullie alles gegeven en probeer door te zetten en het te verstoppen. Vandaag was het extra moeilijk. Na een aantal paniekaanvallen leek het mij het beste om de soundcheck en meet & greet met fans niet te doen”, schreef Grande op haar Instagram Stories. “Ik wil niemand het gevoel geven dat ik er snel vanaf wil zijn, en ik wil ook niet bibberig overkomen. Ik spendeer graag tijd met jullie, maar ik kon jullie niet het beste van mezelf geven, vandaag. Ik wou dat ik controle had over deze aanvallen, maar iedereen met angsten en depressies snapt dat je er soms niet aan kan ontsnappen.”