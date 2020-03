Ariana Grande wil straat- en contactverbod voor geobsedeerde fan MVO

23 maart 2020

19u36

23 maart 2020

19u36

Bron: ANP Celebrities De Amerikaanse zangeres Ariana Grande (26) eist met spoed een straat- en contactverbod voor een geobsedeerde fan. Ze heeft vorige vrijdag een juridisch verzoek ingediend om te worden beschermd tegen een man die afgelopen zaterdag is gearresteerd na een bezoekje aan haar huis in Los Angeles. Ook de moeder van Ariana Grande vraagt om een straatverbod.

Volgens TMZ dook de man van in de twintig zaterdagmiddag bij Ariana’s huis op. Hij wist op een of andere manier de beveiliging te omzeilen en klopte op haar deur. De politie arresteerde de man. Toen bleek dat hij een liefdesbrief voor de zangeres had meegenomen. Bij zijn arrestatie zou hij naar een van de agenten hebben gespuugd.