Ariana Grande verklapt de lengte van Pete's jongeheer op Twitter KD

25 juni 2018

11u45

Bron: Twitter 0 Celebrities Ariana Grande (24) onthult meer dan Pete lief is op Twitter. De zangeres grapte over de lengte van zijn jongeheer.

De zangeres onthulde recent dat haar nieuwe album 'Sweetener' een speciaal liedje zal bevatten, namelijk 'Pete'. Het nummer verwijst overduidelijk naar haar verloofde Pete Davidson. Een fan op Twitter was benieuwd naar het nummer en vroeg: "Hoe lang is Pete?", verwijzend naar de lengte van het nummer. Ariana zag er de dubbele bodem wel van in en reageerde met "10 inches", wat zich vertaald in 25 centimeter. Niet veel later verwijderde ze de tweet, maar enkele fans wisten er een screenshot van te maken.

SHE FUCKIN DIDN’T pic.twitter.com/AH84VeQQzi gina(@ ginagrande_) link

De tweet van Ariana was hoogstwaarschijnlijk als een grap bedoeld. Voor fans die zich afvragen of Pete echt zo groot geschapen is: de gemiddelde penislengte van een Amerikaan is 12,92 centimeter. In België bedraagt de gemiddelde erectie zo'n 15,58 centimeter.