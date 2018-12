Ariana Grande verdedigt Pete Davidson na doodsbedreiging: “Ik zal altijd onuitwisbare liefde voor hem voelen” KD

04 december 2018

12u01 0 Celebrities Pete Davidson, de ex-verloofde van Ariana Grande, is de vele pesterijen die hij sinds de breuk moet verwerken beu. De acteur roept de pesters een halt toe op sociale media, en dat wordt gesteund door Ariana zelf. “Ik geef veel om Pete en zijn gezondheid. Ik zal altijd onuitwisbare liefde voor hem voelen”, zegt ze.

“Ik heb gezwegen. Ik heb nooit namen genoemd of een woord gezegd over iets of iemand. Ik probeer te begrijpen hoe, wanneer er iets gebeurt met een jongen, de hele wereld hem afdreigt zonder enige feiten te kennen. Zeker in het hedendaagse klimaat waar iedereen het fantastisch vindt om geschoffeerd en kleinzerig te zijn”, schrijft Pete op Instagram. De komiek geeft daarmee toe last te hebben van de vele negatieve reacties die hem achtervolgen sinds de breuk met Ariana. “Ik word al negen maanden online én op straat gepest.”

“Ik heb openlijk gesproken over bipolariteit en suïcidale gedachten, alleen maar omdat ik hoop dat het aandacht op het probleem vestigt en kinderen zoals mezelf, die niet op deze wereld willen zijn, kan helpen”, gaat de ‘Saturday Night Live’-acteur verder. Hij kan dan ook niet begrijpen hoe mensen in staat zijn iemand te pesten waarvan ze weten dat hij met depressieve gedachten worstelt. Gelukkig geeft hij zich niet gewonnen. “Ik wil gewoon dat jullie weten: hoe hard iemand me ook tot zelfmoord probeert te dwingen, ik zal het niet doen. Het is triest dat ik dat zelfs moet zeggen. Aan iedereen die me de afgrond induwt en aan wie weet wat dit is: ik zie je en ik hou van je.”

Ariana Grande zag de post zelf ook en tikte een reactie uit op haar Instagram Stories. “Ik weet dat jullie dit al weten, maar ik heb het gevoel dat ik mijn fans er moet aan herinneren om vriendelijker om te gaan met anderen. Ik sta enkel achter vergevingsgezindheid en positiviteit”, schrijft ze naast de post.

De ‘One Last Time’-zangeres benadrukt dat ze nog steeds heel veel om haar ex-verloofde geeft. “Ik geef heel veel om Pete en zijn gezondheid. Ik vraag jullie om alsjeblieft vriendelijk om te gaan met anderen, zelfs op het internet.”

Ariana kreeg in het verleden zelf al met negatieve reacties op sociale media te maken. Net zoals veel sterren heeft ze geleerd om die haters links te laten liggen en daar niet op in te gaan. “Ik heb door mijn eigen fouten geleerd om niet te reageren op het internet, dus ik begrijp het”, verduidelijkt ze.

“Maar jullie weten echt nooit wat iemand meemaakt. Zelfs niet als ze dingen delen op sociale media of zich in het openbaar op een bepaalde manier gedragen, dat kan ik je beloven. Dus alstublieft, stop ermee en laat het los. Ik zal altijd onuitwisbare liefde voor hem voelen, en als je ooit een andere indruk van mijn recent werk gekregen hebben, dan mis je waarschijnlijk het punt.” Ariana verwijst hiermee naar ‘Thank u, next’, het lied waarin ze afrekent met al haar ex-liefjes. Veel fans zagen dit als een opgestoken middelvinger aan Pete, maar dat ontkent de zangeres ten stelligste. In het liedje zingt ze zelfs letterlijk: “Ik ben zo dankbaar voor Pete”.