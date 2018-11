Ariana Grande: “Therapie redde mijn leven” TK

05 november 2018

21u37

Bron: ANP 0 Celebrities Ariana Grande heeft voor het eerst gesproken over de therapiesessies die ze heeft gehad na de heftige gebeurtenissen van afgelopen tijd. Op Twitter schreef de zangeres dat therapie haar er meerdere keren bovenop heeft gebracht.

Ariana reageerde op sociale media op vragen van fans over haar nieuwe nummer ‘Thank You, Next’, waarin ze haar exen bedankt voor alles wat ze van hen heeft geleerd. "Wie is Ariana's therapeut en accepteert die nog nieuwe cliënten", vroeg een van de fans zich af.

De 25-jarige Grande greep die opmerking aan om openlijk te vertellen over haar ervaringen met therapie. "Dit is heel grappig, want in alle eerlijkheid heeft therapie mijn leven zoveel keren gered", schreef ze. "Wees niet bang om hulp te vragen. Je hoeft niet continu in pijn te leven en je kan trauma's verwerken. Ik heb nog veel te doen, maar het is een start en het laat zien dat het mogelijk is."

De zangeres liet eerder weten te kampen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van de aanslag bij haar concert in Manchester in 2017, waarbij 22 doden vielen. In september overleed dan haar ex-vriend Mac Miller aan een overdosis en kort daarna verbraken zij en Pete Davidson hun verloving.

