Ariana Grande sprak dagen niet na aanslag Manchester TK

12 juli 2018

07u21

Bron: ANP 1 Celebrities Na de aanslag op haar concert in Manchester in 2017 heeft Ariana Grande twee dagen bijna niet gepraat. Haar moeder Joan betwijfelde in die periode of de zangeres ooit weer op een podium zou staan, vertelt ze aan Elle.

Na twee dagen klopte Ariana midden in de nacht op haar moeders slaapkamerdeur. Ze had een beslissing genomen. "Ze zei: 'mam, laten we eerlijk zijn: ik ga niet nooit meer zingen. Maar ik ga niet zingen voordat ik terug ben geweest in Manchester'", vertelt Joan in het interview.

De 25-jarige zangeres vertelt in het artikel ook dat het benefietconcert dat ze twaalf dagen na de aanslag in Manchester gaf haar leven veranderd. "Het was doodeng om weer op het podium te stappen. Maar dan zie je die kids met spandoeken waarop staat 'Haat zal nooit winnen'. Hoe kan ik dan twijfelen? Ik moet er voor hen zijn. Al die jongeren die het stadion vulden, dat was het meest inspirerende dat mij ooit is overkomen."