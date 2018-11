Ariana Grande ruilt iconische lange lokken in voor korte coupe MVO

16 november 2018

10u18 0 Celebrities Het handelsmerk van Ariana Grande (25) was zonder twijfel haar ellenlange haar, dat bijna permanent in een hoge paardenstaart zat. Nu heeft ze die lange lokken echter plots afgeknipt.

Dat toonde de zangeres op Instagram, waar ze een foto deelde van haar nieuwe snit. Een zogenaamde lob: een kort kapsel tot op de schouders.

De plotse keuze voor een nieuw kapsel zou te maken kunnen hebben met de breuk met Pete Davidson, met wie ze deze maand uit elkaar ging na een korte verloving. Heel wat buitenlandse media vermoeden dat de zangeres zo een frisse start wil nemen.

De paardenstaart zou een manier zijn geweest om te verbergen dat Ariana’s haar er dun en ongezond uitzag, zo bekende ze ooit zelf. “Mijn eigen haar is niet echt mooi, dus ik bind het altijd samen.” Of we haar lange staart nooit meer zullen zien, is nog maar de vraag, haar lokken waren immers verlengd met extensions. Als ze die nog steeds gebruikt tijdens een concert, zal het verschil amper merkbaar zijn.

Een foto die is geplaatst door Ariana Grande (@arianagrande) op 16 nov 2018 om 01:28 CET