Ariana Grande reageert op nieuwe relatie Pete Davidson: “Zo schattig!” KD

08 februari 2019

11u06

Bron: TMZ 0 Celebrities Ariana Grande (25) heeft voor het eerst gereageerd op de nieuwe relatie van haar ex-verloofde Pete Davidson (25). Een paparazzo vroeg Ariana wat ze vond van de relatie. “Zo schattig", reageerde de popster.

De geruchten dat Pete Davidson een relatie zou begonnen zijn met de 45-jarige actrice Kate Beckinsale doen al langer de ronde. De twee werden recent gespot na een show van de comedian in Hollywood. De actrice zou in het publiek gezeten hebben en daarna samen met de ‘Saturday Night Live’-acteur naar zijn hotel gegaan zijn. De twee willen hun relatie echter niet officieel bevestigen. Een paparazzo van TMZ confronteerde Ariana er toch mee, en kreeg onverhoopt ook een reactie. De zangeres liet weten dat ze het schattig vond dat haar ex weer aan het daten was.