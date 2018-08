Ariana Grande raakt gewond tijdens 'Carpool Karaoke' TDS

08 augustus 2018

17u46

Ariana Grande is gewond geraakt tijdens de opnames van James Cordens Carpool Karaoke. De zangeres bezeerde haar hand, maar kan er gelukkig wel om lachen.

"Nou meneer Corden, vandaag is nogal wild begonnen", zegt Ariana in een video op Instagram. Ook noemt ze zichzelf een idioot terwijl ze haar in verband gewikkelde hand laat zien. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk.

Ondanks het ongelukje heeft ze een leuke dag gehad met de presentator van The Late Late Show. "Dit was de beste dag ooit", zegt ze. "Dit heeft mijn dag gemaakt", reageert James vervolgens. "Het zou wel eens een van mijn favoriete Carpool Karaoke kunnen zijn. Ik kan niet wachten tot je het resultaat ziet."

De 25-jarige Ariana deed in 2017 ook al eens mee aan Carpool Karaoke.