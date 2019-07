Ariana Grande openhartig over de dood van Mac Miller en de breuk met Pete Davidson: “Niemand weet wat er echt is” KD

09 juli 2019

17u25

Bron: Vogue 0 Celebrities Ariana Grande staat deze maand op de cover van het prestigieuze blad Vogue. In een interview met het magazine vertelt de zangeres opvallend openhartig over de breuk met haar ex-verloofde Pete Davidson en de dood van haar goede vriend en ex-geliefde Mac Miller, die stierf aan een overdosis.

In het interview vertelt Ariana waarom ze inging op de tweet van iemand die haar verantwoordelijk hield voor de dood van de overleden rapper. “Niemand weet wat er echt gebeurt, dus roepen ze maar wat ze denken dat er gebeurd is”, klinkt het kwaad. “Ze zien de liefde, de uitputting en de vele jaren werk die ik in hem gestoken heb niet. Je kan je niet inbeelden hoe vaak ik hem gewaarschuwd heb dat dit zou gebeuren. Ik heb daar vaak ruzie met hem over gemaakt, zowel tijdens onze relatie als tijdens onze vriendschap. Niemand weet wat er echt is, dus niemand mag dat zomaar zeggen.”

Aan de relatie met haar ex-verloofde Pete Davidson houdt de ster alleen goede herinneringen over. “Het was onbezonnen, leuk en erg onrealistisch”, vertelt ze. “Hij was een geweldige afleiding en ik hield van hem, terwijl ik hem eigenlijk niet echt kende.”