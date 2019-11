Ariana Grande moet waarschijnlijk shows afzeggen wegens gezondheidsproblemen: “Ik heb veel pijn” MVO

17 november 2019

12u59 0 Celebrities Ariana Grande (26) waarschuwt fans dat ze waarschijnlijk enkele concerten zal moeten afzeggen omwille van medische redenen. Op sociale media liet ze weten dat “haar hoofd bijna ontplofte” tijdens haar laatste show in Charlottesville, in de Verenigde Staten, en dat haar volgende concerten aan een zijden draadje hangen.

“Dag lievelingen”, schrijft ze in een uitgebreid statement op Instagram. “Ik ben nog altijd heel ziek. Ik ben al ziek sinds mijn laatste show in Londen. Ik weet niet hoe het mogelijk is, maar mijn hoofd en keel doen nog altijd ongelofelijk veel pijn. Ik klink nog oké, maar ik heb pijn als ik zing en ik kan moeilijk ademen tijdens mijn shows. Ik ga naar de dokter en doe mijn best om er morgen weer te staan. Het laatste dat ik wil doen is een show afzeggen op het laatste moment. Ik koester elk moment van de tour, maar ik weet voorlopig niet wat er aan de hand is met mijn lichaam, en dat moet ik uitzoeken. Zie dit dus als een voorzichtige waarschuwing... Ik wil niet dat er morgen nog mensen uit de lucht vallen als ik mijn show niet kan laten doorgaan.”

Haar gezondheid is de laatste tijd niet meer om over naar huis te schrijven. “Ik neem veel medicatie, krijg vocht toegediend via een infuus en ik doe er alles aan om zo snel mogelijk te herstellen. Mijn mama en mijn vrienden zorgen goed voor mij, maar het geeft me een eng gevoel.”

“Ik hou van jullie met heel mijn hart”, sluit ze haar boodschap af.