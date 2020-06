Ariana Grande maakt het officieel met vriendje op Instagram LOV

26 juni 2020

21u41

Bron: ANP 0 Celebrities Ariana Grande en haar vriend Dalton Gomez hebben de volgende stap in hun relatie gezet. De zangeres, die vrijdag haar 27e verjaardag viert, en de makelaar hebben hun debuut als koppel gemaakt op Instagram.

Ariana deelde donderdag een paar foto’s om te vieren dat ze bijna jarig was. Een van de beelden is een selfie met haar vriend. In haar Instagram Stories verscheen ook een foto waarop de zangeres op zijn schoot zit. In mei werd duidelijk dat Ariana een nieuwe liefde had. Toen verscheen Dalton in de videoclip van ‘Stuck With U’, Ariana’s duet met Justin Bieber.

De zangeres scoort momenteel in de hitlijsten met ‘Rain On Me’, de nieuwe single van Lady Gaga waar Grande een verschijning in maakt.