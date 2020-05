Ariana Grande laat nieuwe vriend voor het eerst zien in videoclip TDS

08 mei 2020

18u31

Bron: ANP 0 Celebrities De geruchten De geruchten gingen al langer de ronde , maar nu bevestigt Ariana Grande (26) het toch echt zelf. In haar nieuwe videoclip ‘Stuck with U’ met Justin Bieber, die in de nacht van donderdag op vrijdag uitkwam, geeft ze namelijk een zoen aan haar nieuwe vlam Dalton Gomez.

Ook Kylie en Kendall Jenner zijn in de video te zien, want het clubje zit namelijk met elkaar in quarantaine. De vrouw van Bieber, Hailey Bieber, maakt ook een opwachting. Ariana laat haar nieuwe vlam met goede een reden in de video zien: alle opbrengsten ervan gaan naar de bestrijding van het coronavirus.

