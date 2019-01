Ariana Grande kiest voor een jaar zonder seks: “De énige manier om weer gelukkig te worden” TDS

10 januari 2019

13u55 0 Celebrities Dat Hollywoodsterren ook maar mensen zijn, blijkt uit het feit dat ze net als iedereen goede voornemens maken met Nieuwjaar. Alleen delen zij die van hen met de hele wereld. Zoals Ariana Grande (25), die zegt dat ze heel 2019 seksloos door zal brengen. “Het is de enige manier om weer gelukkig te worden”, klinkt het.

De Amerikaanse zangeres heeft een annus horribilis achter de rug. Vooral op het vlak van de liefde dan. Ze werd geconfronteerd met het overlijden van haar ex-vriend Mac Miller, en brak haar verloving met komiek Pete Davidson af voor die goed en wel begonnen was.

De zangeres ging door een diep dal. En dus heeft Ariana besloten zichzelf dit jaar beschermen. “Ik wil van 2019 een jaar zonder seks maken’, klinkt het. “Voor mij is dat de enige manier om weer gelukkig te worden.”

Ontgiften

Ariana heeft het dan ook gehad met mannen. “Zij zijn het afgelopen jaar de aanleiding geweest voor de miserie die ik heb getrotseerd. Daarom sluit ik mijn hart nu. Ik moet mezelf beschermen en mezelf dus liefde ontzeggen. Dat wordt zwaar, dat besef ik. Verliefdheid is een heerlijk gevoel. En seks... Ook dat is noodzakelijk. Maar ik moet nu compleet ontgiften van het venijn dat mannen voor mij zijn geweest. Daarom mijn opmerkelijk verzoek aan mensen die me iets willen toewensen voor 2019: wens me een jaar zonder liefde toe. Dankjewel.”