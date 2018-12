Ariana Grande kampt met gezondheidsproblemen TDS

29 december 2018

14u01

Bron: ANP 0 Celebrities Ariana Grande (25) staat zaterdag niet op het podium voor haar ‘comebackconcert’. De zangeres haalt vanwege “gezondheidsproblemen” een streep door haar show in Las Vegas, de eerste die ze zou geven sinds haar gestrande relatie met comedian Pete Davidson in oktober.

“Vegas, ik heb momenteel te maken met een aantal gezondheidsproblemen”, liet Ariana weten in een Instagram Story. “Het spijt me dat ik jullie dit weekeinde niet kan zien. Ik hou van jullie en kijk ernaar uit jullie volgend jaar te ontmoeten en het goed te maken.” Wat de 25-jarige zangeres mankeert, is niet duidelijk. Hotel The Cosmopolitan, waar Ariana zou optreden, houdt het op “onvoorziene gezondheidsredenen”. Kaarthouders krijgen hun geld terug.

2019 wordt een druk jaar voor Ariana. Haar vijfde studioplaat ‘Thank U, Next’ wordt in het begin van het nieuwe jaar verwacht, de gelijknamige eerste single van het album verscheen in november. In maart trapt Ariana haar vierde wereldtournee af.