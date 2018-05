Ariana Grande is razend: "Ik ben niét de babysitter van mijn ex-vriend!" MVO

23 mei 2018

22u00 0 Celebrities Ariana Grande heeft op Twitter furieus gereageerd op iemand die claimde dat de zangeres mede-verantwoordelijk was voor de arrestatie en de tekortkomingen van haar ex-vriendje Mac Miller.

"Ik ben geen oppas of moeder en geen enkele vrouw zou dat moeten zijn", schrijft Ariana. "Ik heb voor hem gezorgd en heb geprobeerd hem te helpen en ik heb jarenlang gebeden dat hij stabieler zou worden, maar een vrouw de schuld geven van het onvermogen van een man en het feit dat hij zijn zaken niet op orde heeft, is een groot probleem."

Een dronken Mac Miller, de artiestennaam van Malcolm McCormick, reed vorige week zijn auto in de prak en ging er te voet vandoor voordat de politie ter plekke was. De rapper, die al langer met alcoholproblemen rondloopt, kon later worden opgepakt. Ariana en Malcolm maakten in april een einde aan hun relatie.

Ariana zegt dat de situatie met Mac zwaar voor haar was en dat ze meermaals bang was. "Ik zal vanuit de grond van mijn hart voor hem blijven bidden." De Twitteraar die Ariana aanviel, kwam kort na de reactie van de zangeres met excuses.