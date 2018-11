Ariana Grande is dé vrouw van het jaar (volgens Billboard) TK

06 november 2018

21u43

Bron: ANP 0 Celebrities Ariana Grande is volgens Billboard dé vrouw van het jaar. De 25-jarige zangeres wordt op 6 december in de bloemen gezet tijdens het Women in Music-diner en awardgala van het Amerikaanse muziekblad.

"Ariana Grande is een ster op haar eigen voorwaarden", aldus Billboards Ross Scarano, die constateerde dat de zangeres de trends in de muziekindustrie niet volgt. "Met zelfvertrouwen komt ze consequent op voor zichzelf en haar beslissingen in een wereld die vaak niet zo gastvrij is voor dergelijke krachtige jonge vrouwen. Ze heeft lef, maakt goede muziek en verdient absoluut de titel vrouw van het jaar."

De ‘No Tears Left To Cry’-zangeres treedt in de voetsporen van onder anderen Beyoncé, Madonna en Lady Gaga. Vorig jaar riep Billboard Selena Gomez uit tot vrouw van het jaar.