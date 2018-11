Ariana Grande haalt uit naar Piers Morgan: “Er zijn andere manieren om relevant te blijven dan het bekritiseren van jonge vrouwen” KD

22 november 2018

11u37

Bron: Twitter 0 Celebrities Het zit er bovenhands op tussen Ariana Grande (25) en de Britse presentator Piers Morgan (53). Nadat hij op sociale media Ellen DeGeneres, Little Mix en Ariana’s moeder Joan aanviel, was de maat voor de zangeres vol. “Er zijn andere manieren om relevant te blijven dan het bekritiseren van jonge vrouwen”, haalt de popster uit op Twitter.

Journalist Piers Morgan, die bekendheid geniet door zijn deelname aan Donald Trumps reality-programma ‘The Celebrity Apprentice’, schreef een blogpost waarin hij kritiek gaf op Ellen DeGeneres. De man vond het niet kunnen dat zijn compliment op het uiterlijk van een vrouw negatief onthaald werd, terwijl Ellen op televisie een montage toonde van knappe mannen. “De hypocrisie van het moderne feminisme", noemde hij het in een tweet.

De tweet kreeg amper gehoor dus gooide hij wat olie op het vuur door de meidengroep Little Mix te beledigen. Hij richtte zijn pijlen vooral op zangeres Jesy Nelson nadat ze een foto in haar ondergoed op sociale media deelde. “Ze ziet er belachelijk uit. Vraag haar om wat kleren aan te trekken, als ze er heeft tenminste...”, klonk de sneer. Daarna viel hij de hele groep aan en betichte hen van plagiaat. “Wanneer gaan jullie toegeven dat jullie het idee voor jullie cover van Dixie Chicks (een andere meidengroep, nvdr.) gestolen hebben?”

(lees verder onder de tweet)

Hey @LittleMix - when are you going to admit you stole this idea from @dixiechicks? pic.twitter.com/dLRX2TMv2k Piers Morgan(@ piersmorgan) link

Joan Grande, de moeder van ‘One Last Time’-zangeres Ariana Grande, mengde zich in het debat. “Wat is er mis met jou?”, vroeg ze zich af. “Heeft je moeder je nooit geleerd dat wanneer je niets liefs te zeggen hebt, je beter niks zegt? Gisteren viel je Ellen aan en dat was onfatsoenlijk, want zij is een engel.”

(lees verder onder de tweet)

Hi Joan, my mother taught me to speak my mind & never be afraid to express honestly held opinion.

Ellen's a hypocrite - and as for Little Mix, I'd just prefer they use their talent to sell records rather than their nudity.

As your own daughter does...! https://t.co/nCQAsIgoVG Piers Morgan(@ piersmorgan) link

De Britse journalist reageerde zonder verpinken. “Hey Joan, mijn moeder heeft me geleerd niet bang te zijn om mijn mening te delen. Ellen is een hypocriet, en wat Little Mix betreft: ik zou liever hebben dat ze hun talent gebruiken om platen te verkopen in plaats van hun naaktheid. Zoals je eigen dochter.”

(lees verder onder de tweet)

Ellen is an incredible & kind human being.. I use my talent AND my sexuality all the time because i choose to. women can be sexual AND talented. naked and dignified. it’s OUR choice. 🖤 & we will keep fighting til people understand. i say this w all due respect but thank u, next. https://t.co/wSknRSlJN8 Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

Ariana Grande merkte de persoonlijke aanval op en ging meteen in de tegenval. “Ellen is een ongelofelijk en vriendelijk mens”, schreef ze. “Ik gebruik mijn talent én mijn seksualiteit voortdurend omdat ik daar zelf voor kies. Vrouwen kunnen seksueel én getalenteerd zijn, naakt én waardig. Het is onze eigen keuze”, verdedigde Ariana. “We zullen blijven vechten tot mensen het begrijpen. Blijf het gevecht vechten, Little Mix. Jullie zusters steunen jullie.”

(lees verder onder de tweet)

keep fighting the fight divas @LittleMix 🖤 your sisters have your back Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

Daarna toonde ze Piers hoe hypocriet hij zelf is. Ze haalde een naaktfoto van de man, die hij gebruikte om zijn blog te promoten, uit de oude doos. “Als jij het doet, is het wel oké, hé?”

(lees verder onder de tweets)

when u do it it’s ok tho right? https://t.co/FJyF24ZlYx Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

also @piersmorgan, i look forward to the day you realize there are other ways to go about making yourself relevant than to criticize young, beautiful, successful women for everything they do. i think that’ll be a beautiful thing for you and your career or what’s left of it. 🖤 Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

“Ik kijk uit naar de dag waarop je beseft dat er andere manieren zijn om relevant te blijven dan het bekritiseren van jonge, mooie, succesvolle vrouwen voor alles wat ze doen. Ik denk dat dat iets mooi zou zijn voor jou en je carrière, of toch wat er nog van over blijft”, sneerde ze. Ze sloot af met een verwijzing naar haar meest recente single. “Thank u, next.”

thank u fuckin next Ariana Grande(@ ArianaGrande) link