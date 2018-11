Ariana Grande geeft op hilarische wijze advies bij het kiezen van een verlovingsring KD

09 november 2018

09u19

Bron: Instagram 0 Celebrities Ariana Grande (25) heeft op hilarische wijze advies gegeven bij het uitkiezen van een verlovingsring. “Niet doen”, zegt de zangeres die recent haar verloving met Pete Davidson verbrak.

De Instagrampagina ‘commentsbycelebs’ verzamelt de leukste en grappigste Instagramreacties van internationale sterren. De pagina plaatste een screenshot online van een post waarop Ariana Grande gereageerd had.

“13 tips om de perfecte verlovingsring te vinden”, luidt de post van The Zoe Report. Ariana, die haar verlovingsring ter waarde van bijna 90.000 euro na de breuk met Pete terug aan hem afstond, had haar eigen tips klaar. “Niet doen”, reageerde de zangeres.

(lees verder onder de foto)

Ariana en Pete verloofden zich in mei, slechts enkele weken na hun eerste date. Vijf maanden later sprong de verloving af. Eerder deze week bracht de zangeres haar nieuwste single ‘Thank U, Next’ uit waarin ze al haar ex-liefjes bedankt voor de lessen die ze geleerd heeft. “Ik ben zo dankbaar voor Pete”, zingt ze in het liedje. Van ruzie is er dus geen sprake.