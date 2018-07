Ariana Grande gaat topless voor singlecover TDS

13 juli 2018

19u02

Bron: ANP 0 Celebrities Ariana Grande heeft een nieuwe single uitgebracht en is daarvoor topless gegaan. Op de cover van haar plaat God is a Woman poseert de zangeres met paarsblauwe verf op haar gezicht, vlecht en bovenlijf. De achtergrond is ook blauwpaars geverfd waardoor het lijkt of Grande onderdeel is van een schilderij.

Ariana Grande plaatste de foto van de cover op Instagram met het onderschrift "God is a Woman' out now". God is a Woman is de tweede uitgebrachte single van haar nieuwe album Sweetener. De eerste was No Tears Left To Cry, uitgebracht in april en inmiddels één van de grootste hits van de popster. Verder heeft Ariana Grande ter promotie van haar nieuwe album samen met Nicki Minaj het nummer The Light is Coming gemaakt.

Sweetener wordt verwacht op 17 augustus. De zangeres gebruikt voor haar album haar ervaringen na de bomaanslag tijdens haar concert in Manchester vorig jaar. Daarbij kwamen 22 bezoekers om het leven en vielen honderden gewonden.