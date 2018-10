Ariana Grande en Pete Davidson planden nooit écht een huwelijk: "Het waren maar praatjes” MVO

22 oktober 2018

11u24 0 Celebrities “Een trouwfeest? Nee hoor, er was nog niets gepland,” klinkt het uit vertrouwelijke bron. Hoewel Ariana Grande (25) en Pete Davidson (25) zich al in juni verloofden, ging er een volledige zomer voorbij zonder ook maar de minste voorbereiding voor een huwelijk.

“Geen van beiden hebben ze een vinger uitgestoken op gebied van trouwplanning,” weet een vriend van het koppel. Dat is uiterst ongewoon in de Amerikaanse trouwcultuur. “Het was alsof ze zelf vanaf het begin al wisten dat een huwelijk niet in de sterren geschreven stond, dat het te vroeg was. Na een verloving is het de gewoonte om meteen te beginnen met het zoeken van een locatie, een trouwjurk, of toch zeker een dátum,” klinkt het verder. “Maar Ariana had daar helemaal geen zin in, en ook Pete had het er niet over.”

Volgens de bron was heel het huwelijksverhaal enkel gebakken lucht. “Ariana had het wel met haar moeder over de trouwplannen, maar meer was het niet: gewoon praatjes. Ze maakten zichzelf iets wijs zonder er écht in te geloven.”

Deze maand maakte het koppel bekend dat ze als vrienden uit elkaar zouden gaan. Ariana voelde zich naar eigen zeggen nog niet klaar om te settelen.